Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 Bekçilik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Bekçi olmak isteyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak bekçilik sınav yeri giriş bilgilerini araştırıyor. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? 2023 Bekçilik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 Bekçilik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Bekçilik sınav tarihi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, bekçilik sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? 2023 Bekçilik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2023 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi adresi üzerinden açıklandı.

Sınav giriş yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayan adaylar, sınav tarihlerini öğrenebilecek.

BELÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak, ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacak ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacaklardır.

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