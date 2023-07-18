Türkiye genelinde trafik denetimi: 369 araç men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde yapılan özel trafik denetimlerinde 369 aracın trafikten men edildiğini bildirdi

Türkiye genelinde trafik denetimi: 369 araç men edildi

EGM'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi için 12-13 Temmuz'da kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Kontrollerde, 3 bin 468 sürücünün kırmızı ışık kuralını ihlal ettiği, 2 bin 303 sürücü ya da yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı ve 1606 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Denetimler sonucu 369 araç trafikten men edildi, 18 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 11 bin 174 trafik kural ihlali belirlenerek işlem yapıldı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE DENETİMİ

Alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 14-16 Temmuz'daki uygulamalarda 37 bin 554 araca yönelik denetim yapıldı, 1169 sürücünün alkol etkisinde, 3 sürücünün uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontrollerde, 52 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET DENETİMİ

14-16 Temmuz'da motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde 23 bin 65 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Bu sürücülerden 657'sinin belgesinin olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde, 335 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı, 2 bin 990 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 307 motosiklet/motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı belirlendi.

Bu kapsamda, 580 motosiklet/motorlu bisiklet trafikten men edildi, 42 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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