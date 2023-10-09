Amerika Savunma Bakanı, “Pentagon, İsrail’in kendini savunmak için neye ihtiyacı varsa sağlamaya hazır. Savaşın, Lübnan ve Suriye’ye sıçrama ihtimali yüksek. İran da hedefte. Amerika ve İngiltere hazır” dedi.

Peki, Türkiye hazır mı?

Şu önemli ziyaretleri anımsatayım.

Tarih: 26 Temmuz 2023:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

Hamas resmî adıyla İslami Direniş Hareketi’dir. Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi partidir.

Amerika ve Batılı ülkeler tarafından “terör örgütü” ilan edilmiştir.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Türkiye’ye resmî ziyarette bulunmasında elbette hiçbir siyasi ve diplomatik sakınca yoktur.

Ancak dünyanın “terör örgütü” saydığı Hamas’ın resmî ziyarette bulunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abbas’la birlikte Heniyye’yi de üçlü görüşmeye alması nasıl izah edilebilir?

Erdoğan’ın ve iktidarının Hamas ile bu görüşmesi ilk değil.

Tarih: 9 Ocak 2008: Hamas heyeti Ankara’da.

Hama’ın siyasi lideri Halid Meşal önderliğindeki heyet, Ankara'yı ziyaret etti. Hamas lideri Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile görüştü.

Bu görüşmeye şöyle tepki geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni dedi ki;

-“Türkiye’nin tutumunun uluslararası toplumun aldığı kararlara ters düşerek Hamas’ı kabul etmesi yanlıştır.”

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ra'anan Gissin dedi ki;

-“Biz Öcalan'la görüşseydik, Türkiye ne hissederdi?”

Tarih 16 Mart 2012: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Lideri Halid Meşal ile görüştü.

Başbakanlık Resmî Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de katıldı.

Başbakan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında dedi ki;

-“Filistin meselesi ele alınacak, Filistin'de Hamas ve El-Fetih arasında yaşanan olumlu gelişmelerin üzerinde durulacak ve bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.”

Tarih13 Temmuz 2014: Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal gizli olarak Türkiye'ye geldi.

Bu gizliliği İsrail'de yayın yapan Kanal 2 televizyonu ortaya çıkardı.

Meşal'in Erdoğan ile görüşüp İsrail ile aralarında arabuluculuk yapmasını istediği ve Erdoğan'ın da İsrail'i ikna etmek üzere bir heyet görevlendirdiğini açıkladı.

Tarih 15 Mayıs 2018: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı Tweet:

-“Netanyahu'ya hatırlatma: Hamas bir terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir.

Filistin vatanını işgalci bir güce karşı savunan bir direniş hareketidir. Dünya, zalimlere karşı Filistin halkının yanındadır.”

Bugün bu mesajını tekrarlar mısın Erdoğan?

Değerli okurlarım,

Bugün Hamas’ın İsrail’e yaptığı kanlı saldırı devam ediyor.

Duayen diplomat Tugay Uluçevik’i arayarak Hamas’ın Türkiye açısından nasıl kabul gördüğünü sordum.

Hamas’ın Amerika ve Batılı ülkeler tarafından “terör örgüt” olarak kabul edildiğini belirten Uluçevik şunları söyledi:

“Türkiye Uluslararası topluma yaptığı çağrılarda ‘senin teröristin, benim teröristim’ ayırımı yapılmadan uluslararası terörizmle mücadele etmek gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca terörizmle mücadelemizde uluslararası toplumdan gözetilmesini istediğimiz ilkeli tutum, anlayış ve destek, ortaya çıkan ve hızla tırmanan bu son aşırı gergin ortam ve durumda Türkiye için âdeta bir ‘gerili ip üzerinde yürümeyi’ gerektiren (tight diplomacy) çok hassas dengeli bir diplomasi uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır."

Türkiye, Amerika, Rusya, İran, Irak, Suriye, PKK, YPG terörü derken şimdi de Filistin, Hamas, İsrail savaşı Orta Doğu’da krizi geniş boyutlu bir savaşa sürükler mi?

Türkiye bölgesindeki böyle bir buhrana hazır mı?

Amerika ve koalisyon güçlerinin;

-İran’a yönelik askerî harekâta hazır mıyız?

-İncirlik’i İran ve Filistin’e karşı kullanma talebine hazır mıyız?

Erdoğan iktidarının Hamas desteği Türkiye’nin başına dert olur mu?

Türkiye’nin bu kriz dönemindeki tavrı için Meclis’te özel oturum yapılmasını öneriyorum.

Çünkü; Türkiye’nin iktidar ve muhalefeti ile tek yumruk olacak şekilde diplomasi yürütmesi kanaatindeyim.