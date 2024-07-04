Türkiye Hollanda maçı Tüpraş Stadı'nda. Beşiktaş açıkladı

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Bu önemli mücadeleyi yerinde takip edemeyecek olanlar için Beşiktaş Kulübü önemli bir organizasyon düzenledi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Tüpraş Stadı'nda izleme etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızı coşkuyla desteklemek için Tüpraş Stadyumu’nda buluşuyoruz.

Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz!

Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi’nin ortak düzenlediği organizasyonda siz de yer alın!

Haydi İstanbul, yarı final coşkusunu hep beraber yaşayalım! Kapılar saat 20.00'de açılacak.

Loca sahipleri maçı kendi localarından takip edebilecek. Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayrağımız yerleştirilecektir."