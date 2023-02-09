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Spor dünyasından Türkiye için saygı duruşu

Avrupa'da olan Futbol ve Basketbol branşlarında oynanan maçlar öncesinde takımlar, Türkiye'yi yasan boğan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:27
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Türkiye için spor dünyasından saygı duruşu

Spor dünyasından Türkiye için saygı duruşu
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Kahramanmaraşlı merkezde gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Avrupa'da birçok organizasyon ve maçta saygı duruşu yapıldı.

KULÜPLER DÜNYA KUPASINDA SAYGI DURUŞU DÜZENLENDİ

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid ve Al-Ahli'nin karşı karşıya geldiği maç önceside saygı duruşu gerçekleştirildi.

Almanya Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Bochum da mücadele öncesinde saygı duruşu yapıldı.

Fransa Kupası son 16 turunda milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ve Paris Saint Germain karşılaştı. İki takım da maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.

 

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord da NEC Nijmegen'le Hollanda Kupası son 16 turunda oynadığı maç öncesinde saygı duruşu gerçekleştirdi.

EUROLEAGUE'DE DE SAYGI DURUŞU YAPILDI

THY EuroLeague'in 24. haftasında oynanan ALBA Berlin-Olimpia Milano maçı öncesinde de iki takım, saygı duruşunda bulundu.

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