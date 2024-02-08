Türkiye İtalya ile karşılaşacak. Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya ile özel bir maç oynayacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 Haziran'da İtalya'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Maçı yayınlayacak kanal açıklanmadı. Ancak Milli Takım'ın maçları TRT'de.
İtalya, EURO 2024 finallerinde İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile birlikte B Grubu'nda mücadele verecek.
A Milli Takım'ın İtalya karşısında galibiyeti bulunmuyor. Şimdiye kadar oynanan 15 maçın 11'ini İtalya kazandı. 4 maç ise berabere sonuçlandı.
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