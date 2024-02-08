Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar. Avrupa'nın en büyük analiz sitesinden şaşırtan tahmin

Avrupa’nın en büyük futbol analiz sitesi Euro Club Index Süper Lig'de sezon sonunda nasıl bir sıralama oluşacağını tahmin etti.

Site, takımların sezon sonu toplayacakları puanları ve şampiyonluk ihtimallerini paylaştı.

Buna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takım ve küme düşecek ekipler de belli oldu. İşte Euro Club Index'in Süper Lig'de sezon sonu tahmin ettiği puan durumu:

20- İstanbulspor: 21 puan

19- TÜMOSAN Konyaspor: 38 puan

18- Karagümrük: 41 puan

17- Gaziantep FK: 42 puan

16- Hatayspor: 42 puan

14- Alanyaspor: 43 puan

13- Pendikspor: 43 puan

12- Kayserispor: 43 puan

11- Ankaragücü: 48 puan

10- Sivasspor: 48 puan

9- Adana Demirspor: 48 puan

8- Rizespor: 49 puan

7- Kasımpaşa: 50 puan

6- Antalyaspor: 55 puan

5- Başakşehir: 57 puan

4- Trabzonspor: 61 puan

3- Beşiktaş: 66 puan

2- Galatasaray: 97 puan

1- Fenerbahçe: 98 puan