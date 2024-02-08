Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar. Avrupa'nın en büyük analiz sitesinden şaşırtan tahmin

Avrupa’nın en büyük futbol analiz sitesi Euro Club Index Süper Lig'de sezon sonunda nasıl bir sıralama oluşacağını tahmin etti.
Site, takımların sezon sonu toplayacakları puanları ve şampiyonluk ihtimallerini paylaştı.
Buna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takım ve küme düşecek ekipler de belli oldu. İşte Euro Club Index'in Süper Lig'de sezon sonu tahmin ettiği puan durumu:
20- İstanbulspor: 21 puan
19- TÜMOSAN Konyaspor: 38 puan
18- Karagümrük: 41 puan
17- Gaziantep FK: 42 puan
16- Hatayspor: 42 puan
14- Alanyaspor: 43 puan
13- Pendikspor: 43 puan
12- Kayserispor: 43 puan
11- Ankaragücü: 48 puan
10- Sivasspor: 48 puan
9- Adana Demirspor: 48 puan
8- Rizespor: 49 puan
7- Kasımpaşa: 50 puan
6- Antalyaspor: 55 puan
5- Başakşehir: 57 puan
4- Trabzonspor: 61 puan
3- Beşiktaş: 66 puan
2- Galatasaray: 97 puan
1- Fenerbahçe: 98 puan