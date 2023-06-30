Türkiye ‘kara para’da gri listeden çıkamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Türkiye’nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır” açıklamasına karşın Kara Paranın Aklanmasında Uluslararası Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) son raporunda Türkiye ‘gri liste’den çıkamadı.

Geçen hafta konu hakkında bir açıklama yapan Bakan Şimşek, “Türkiye’nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye’nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır” demişti. Şimşek, açıklamasına şöyle devam etmişti:

“Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, ‘gri liste’ sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.”

T24 yazarı Çiğdem Toker, Şimşek’in bu açıklamasına karşın Türkiye’nin ‘gri liste’den çıkamadığını yazdı.

“Kara para mücadelesinde söylenmeyenler” başlıklı yazısında Toker, “21-23 Haziran tarihlerinde FATF toplandı. Ardından yazılı açıklama yaparak gri listenin son güncel durumunu açıkladı: Türkiye hâlâ gri listede. Yani daha önce taahhüt etmiş olduğu ödevleri tamamlayamadığı için listeden çıkamadı” dedi.

Toker, yazısının devamında ise FATF’ın Türkiye’ye ilişkin tespit ettiği eksiklikleri şöyle aktardı:

“FATF sitesinde yer alan açıklamada ‘gri liste’deki ülkeler ile ilgili durumlar tek tek irdelenmiş. Türkiye'nin kara paranın aklanması soruşturmalarında mali istihbaratın kullanımı, kâr amacı gütmeyen kurumlara ilişkin risk bazlı yaklaşım konusunda olumlu adımlar attığı belirtiliyor. Bunlar Şimşek'in belirttiği iyi gelişmeler. Buna karşın FATF Türkiye'nin iki ödevinde eksiklik olduğunu kayda geçiriyor.

‘Stratejik’ olarak vurgulanan bu iki eksiklik şöyle sıralanıyor:

- Türkiye'nin kara para aklanmasıyla ilgili daha karmaşık soruşturma ve kovuşturmaları üstlenmesi gerekiyor.

- Türkiye'nin terörizm davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmesi gerekiyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in belirlediği gruplarla ilgili terörün finansmanı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına öncelik vermesi gerekiyor.

‘Bütün Süreler Doldu’

“FATF, Türkiye ile ilgili gri liste analizinde önemli bir not daha düşüyor” diyen Toker, “O da Türkiye eylem planında ilerlemeyi sürdürse bile ‘bütün tarihlerin artık sona erdiği’…” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin takvimdeki tüm süreyi kullandığına dikkat çeken Toker, şöyle devam etti: “Yani Türkiye kara para mücadelesindeki ev ödevleri için belirlenen takvimlerin, sürelerin tamamını kullanmış. FATF, değerlendirmesinin burasında, ‘as soon as possible’ ifadesini kullanıyor. Yani mümkün olan en kısa sürede eksiklerin tamamlanması gereğine vurgu yapıyor. Buradan bizim anladığımız Türkiye'nin gri listeden çıkabilmek için ülkemizde kara para aklanmasıyla ilgili davaların artacağı, daha karmaşık soruşturmaların yürütüleceği ve BM'nin duyurduğu terörle ilişkili gruplarla ilgili soruşturmalara öncelik verileceği. İzleyeceğiz.”