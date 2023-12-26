Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ‘yolsuzluk’ açıklaması: Olsa on binlerce kilometre yol yapılmaz

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ‘yolsuzluk’ açıklaması: Olsa on binlerce kilometre yol yapılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Her taraftan yolsuzluğun, usulsüzlüğün olduğu bir ülke alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna geçemez. Böyle bir ülkede on binlerce kilometre yol yapılmaz, her ile üniversite kurulmaz, sağlıkta büyük dönüşümler, reformlar olmaz, kırsal alan bu kadar hizmet görmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Yılmaz, yolsuzluk endeksleri üzerinden bazı milletvekillerinin yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Yılmaz, şu şekilde konuştu:

“Yolsuzluk her ülkede var, elbette mücadele edilmeli, elbette hassasiyet gösterilmeli. Yolsuzluğun diz boyu olduğu, muhalefetin anlatmaya çalıştığı gibi her taraftan yolsuzluğun, usulsüzlüğün olduğu bir ülke alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna geçemez. Böyle bir ülkede on binlerce kilometre yol yapılmaz, her ile üniversite kurulmaz, sağlıkta büyük dönüşümler, reformlar olmaz, kırsal alan bu kadar hizmet görmez. Bu gerçekleri vatandaşımız görüyor."

Yılmaz, yolsuzluk ve usulsüzlük olması halinde Türkiye’nin şu anda sahip olduğu milli gelir ve hizmet düzeyine de sahip olamayacağını söyledi.

TÜRKİYE ‘GRİ LİSTE’YE ALINMIŞTI

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi iki sene önce ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele’de yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle ‘gri liste’ye almıştı.

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