Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 14, TFF 3. Lig'den 48 takımın yer aldığı Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri açıklandı.
Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Bu turnuvada 150 takımımız var. Yani 81 ilde bu oyun oynanıyor. BAL takımlarının 1. Lig takımlarını elediği, TFF 3. Lig takımlarının üst turlara çıktığını hepimiz görüyoruz. Bunlar çok önemli. Futbolun dinamik yapısı ve heyecanı böylece artıyor. Şimdiye dek 16 farklı takım Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bugün BAL'da oynayan Eskişehirspor da bu kupayı kazanan takımlardan. İlk ayaklarda Anadolu'nun gelişmekte olan illerinde bu maçların yayınlanması şehir ve futbol adına çok önemli."
1. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:
Siirt İlk Özel İdaresi Spor - Şırnak İdmanyurdu Spor
Mardin 1969 Spor - TPAO Batman Petrol Spor
12 Bingölspor - Elazğık Futbol Kulübü
Malatya Arguvan Spor Kulübü - 3Gen Holding Elazığspor
Kars 36 Spor - Doğu Bayazıt Futbol SK
Muş 1984 Muş Spor - Onvo Ağrı 1970 Spor
Sebat Gençlik Spor - 1954 Kelkit Belediyespor
Pazarspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Bayburt Özel İdare Spor - Amber Çay Eynesil Belediye Spor
Merkür Jet Erbaaspor - Fatsa Belediyespor
Sivas Dört Eylül Futbol - Amasyaspor Futbol Kulübü
Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevne Spor
Adana 1954 Futbol Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü
1922 Konyaspor - Talasgücü Belediye Spor
M. Akif Ersoy Üniversitesi Spor - Tarsus İdman Yurdu
Kumluca Belediyespor - Silifke Belediye
Turgutluspor - Aliağa
Karşıyaka - Bergama Sportif
Bornova 1987 - Akhisarspor
Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlik Spor
Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor
Bigaspor - Bilecik 1969 Spor
Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Kırıkkalegücü Futbol SK
Anadolu Üniversitesi Spor - Sincan Belediyespor
Gölcükspor - Bartınspor
Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği
Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor
Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor
Sultanbeyli Belediye Spor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Silivri Spor - Ergene Velimeşe Spor
Edirnespor - Çorlu 1947 Spor
.1. Eleme Turu maçları 26, 27, 28 Eylül'de olacak. Eleme sistemi tek maç üzerinden olacak.