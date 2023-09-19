Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 14, TFF 3. Lig'den 48 takımın yer aldığı Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri açıklandı.

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu turnuvada 150 takımımız var. Yani 81 ilde bu oyun oynanıyor. BAL takımlarının 1. Lig takımlarını elediği, TFF 3. Lig takımlarının üst turlara çıktığını hepimiz görüyoruz. Bunlar çok önemli. Futbolun dinamik yapısı ve heyecanı böylece artıyor. Şimdiye dek 16 farklı takım Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bugün BAL'da oynayan Eskişehirspor da bu kupayı kazanan takımlardan. İlk ayaklarda Anadolu'nun gelişmekte olan illerinde bu maçların yayınlanması şehir ve futbol adına çok önemli."

1. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

Siirt İlk Özel İdaresi Spor - Şırnak İdmanyurdu Spor

Mardin 1969 Spor - TPAO Batman Petrol Spor

12 Bingölspor - Elazğık Futbol Kulübü

Malatya Arguvan Spor Kulübü - 3Gen Holding Elazığspor

Kars 36 Spor - Doğu Bayazıt Futbol SK

Muş 1984 Muş Spor - Onvo Ağrı 1970 Spor

Sebat Gençlik Spor - 1954 Kelkit Belediyespor

Pazarspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Bayburt Özel İdare Spor - Amber Çay Eynesil Belediye Spor

Merkür Jet Erbaaspor - Fatsa Belediyespor

Sivas Dört Eylül Futbol - Amasyaspor Futbol Kulübü

Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevne Spor

Adana 1954 Futbol Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü

1922 Konyaspor - Talasgücü Belediye Spor

M. Akif Ersoy Üniversitesi Spor - Tarsus İdman Yurdu

Kumluca Belediyespor - Silifke Belediye

Turgutluspor - Aliağa

Karşıyaka - Bergama Sportif

Bornova 1987 - Akhisarspor

Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlik Spor

Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor

Bigaspor - Bilecik 1969 Spor

Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Kırıkkalegücü Futbol SK

Anadolu Üniversitesi Spor - Sincan Belediyespor

Gölcükspor - Bartınspor

Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği

Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor

Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor

Sultanbeyli Belediye Spor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

Silivri Spor - Ergene Velimeşe Spor

Edirnespor - Çorlu 1947 Spor

.1. Eleme Turu maçları 26, 27, 28 Eylül'de olacak. Eleme sistemi tek maç üzerinden olacak.