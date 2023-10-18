Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Taner Senseven, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.



Bu turda Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.



Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye Kupası çok keyif verir, futbolun doğasına uygun bir seyir gösterir. Tek maçlık müsabakalarda her zaman iddia vardır. Favori takım yenilebilir, bu da futbol adına özel bir durumdur. Şimdi de sürprizlere çok açık. Bu kupanın 16 şampiyonu var. Bu şampiyonların 5 tanesi lig şampiyonu da oldu. Bölgesel Amatör Lig'in devreye girmesiyle 81 ili kucaklayan bir yapı oluştu. Cizre, Amasya, Boyabat gibi gruplara yükselip Süper Lig takımlarıyla eşleşen ekipler oldu." ifadelerini kullandı.



Türk futbolunun son dönemde başarılı bir dönem geçirdiğinin de altını çizen Düşmez, şunları söyledi:



"Bundan iki gün önce Konya'da yaşadığımız başarı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt gidecek olmamız çok değerli. Kulüplerin başarıları çok önemli. UEFA sıralamasında yukarıya çıkmamız çok kıymetli. Büyük mesai harcanıyor, kulüplerle yakın ilişkiler kuruluyor. Bu noktada ciddi bir ivme kazanıldığını düşünüyoruz."



Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor



Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor



Boluspor-Karaman FK



Adanaspor-Hacettepe 1945 SK



GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor



Gaziantep FK-Efeler 09 Spor



Ümraniyespor-Orduspor 1967



Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu



Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK



Somaspor-Talasgücü Belediyespor



Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor



İstanbulspor-Kepezspor



Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor



Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor



Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor



Menemen FK-Nevşehir Belediyespor



Etimesgut Belediyespor-Bigaspor



Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK



Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı



Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor



Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK



Manisa FK-Pazarspor



İnegölspor-Belediye Derincespor



EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor



Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar



Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor



Atakaş Hatayspor-Sarıyer



Altay-Aliağa Futbol



Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor



Erzurumspor FK-Diyarbekirspor



Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor



Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor



TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor



Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK