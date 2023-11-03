Türkiye Kupası'nın formatı değişiyor. Suudi Arabistan'ın TFF'ye yaptığı teklif ortaya çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 30 Aralık’ta oynanacak Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, TFF’nin kapısını geri çevrilmeyecek yeni bir teklifle çaldı.

Türkiye Kupası'nın formatı değişiyor. Suudi Arabistan'ın TFF'ye yaptığı teklif ortaya çıktı

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Planlanan proje hayata geçtiği takdirde, 4 büyükler dışındaki kulüplerin de büyük maddi kaynak sağlayacağı olası anlaşmanın detayları şöyle:

Süper Kupa, 2033-2034 sezonu da dahil olmak üzere Riyad ve Cidde’de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası aynı şekilde Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Buradaki detay, kupa formatının değişecek olması. Suudiler’in talebi, halen eleme usulü şeklinde oynanan organizasyonun final aşamasını final four formatına çevirmek olacak. İstek, son 4’e kalan 4 kulübün 3 gün boyunca Suudi Arabistan’da maç yapması. İlk gün maçlarında kaybedenler, 2 gün sonra üçüncülük maçı oynayacak. Kazananlar ise finale çıkacak.

En önemli detay, 4 büyükler dışındaki kulüplerin de ciddi gelir sağlayacak olması. Tüm masraflar Suudi Arabistan tarafından karşılanacak. Kulüplerin kazanacağı ücretler, kar olarak kasaya girecek. Maddi kazanım dışında Anadolu kulüplerinin futbolcularını vitrine çıkarma imkanı olacak. UEFA’nın organizasyonlarında boy gösteremeyen Anadolu kulüpleri, Riyad ya da Cidde’de düzenlenmesi planlanan organizasyonlarda futbolcularını pazarlama imkanı bulabilecek.

Organizasyonun, başta Arap coğrafyası olmak üzere birçok ülkede canlı yayınlarla ekranlara gelecek olması, yayın gelirlerinin artması ve kulüplerin pazarlama faaliyetleri adına ek bir imkan verecek. Tarihlerin, UEFA takvimi ile çakışmayacak olması, dünyanın gözünü kulağını Suudi Arabistan’a çevirecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudiler’in teklifine henüz net bir yanıt vermedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sadece kendi dönemini kapsayan sözleşmelere imza atma konusunda prensip kararına sahip. Masadaki ilk formül, 4+6 yıllık bir kontrat imzalamak. 4 yıl sonra yeni TFF yönetimi ve kulüplerin, sözleşmeye devam etme ya da anlaşmayı sonlandırma opsiyonu olacak.

Mehmet Büyükekşi ve ekibi, bu teklifi Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’na götürmeyi planlıyor. Kulüplere olası kazanımları ve taslak teklifi anlatacak olan TFF yönetimi, birlikten ortak karar çıkması durumunda Suudi Arabistan’ın teklifine resmi yanıt verecek.

Masada yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir ödül var. Kaynağın Yüzde 50’si Süper Kupa, yüzde 50’si Türkiye Kupası için ayrılacak. Katılımcılara ödül miktarı yıldan yıla değişebilecek.

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