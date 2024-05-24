Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nden gençlere güzel haber

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı”na kabul aldı.

İlk kabulünü 2023 yılında alan TKYD, bu yıl da programa yeniden kabul edildi. 9. dönem başvuruları 13 Mayıs - 23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Program kapsamında başvurusu kabul edilen katılımcı, 1 Eylül 2024 – 23 Ağustos 2025 tarihleri arasında tam zamanlı olarak TKYD bünyesinde çalışacak. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında (STK) işbaşı yapacak olan gençler; hem çalışarak deneyim kazanacak hem de İlk Fırsat Akademisi kapsamında verilecek olan eğitimlerle 21. Yüzyıl yetkinliklerini geliştirecek.

Programa başvuru yapan gençler, online mülakatların ardından 1 Eylül 2024 tarihinde işbaşı yapacak. 1 yeni İş Geliştirme Uzman Yardımcısı TKYD ekibine katılacak.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Emine Sabancı Kamışlı imzalı referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına da sahip olacak.

2016 yılında başlayan Program, bugüne kadar 250 gencin 40 farklı STK’da kariyerlerindeki ilk adımlarını atmalarını sağladı. Programı başarıyla tamamlayan gençler, edindikleri özgüvenleri, çalışma becerileri, çevreleri ve kazandıkları deneyimleriyle yeni işlerine geçtiler.