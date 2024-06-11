Türkiye Tayland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kaynak: AA
Türkiye Tayland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Milletler Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor. Peki Türkiye-Tayland maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.

VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

TAYLAND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları, 3. hafta mücadelesine yarın TSİ 12.00'de Tayland karşılaşmasıyla başlayacak.

Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Milli takım, Hong Kong etabında Tayland'ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları", organizasyonun ilk 2 haftasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

Hong Kong etabına 8 maçta topladığı 18 puanı taşıyan ve 5. sırada başlayan Türkiye, 3. hafta sonunda ilk 8'de yer alırsa VNL finallerinde mücadele edecek.

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