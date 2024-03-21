Türkiye mahallenin sapık sucusunu konuşuyor! Allah'ım ne olur canımı al diye yalvardığın gecelerin bitmesin rezil adam

Türkiye, bugün Bağcılar'daki sapığı konuşuyor... Mahallede suculuk yapan bir esnafın yıllardır çocukları istismar ettiği ortaya çıktı.

Seyhan Avşar'ın haberine göre, sucunun, bir odayı süngerle kaplattığı, bir çocuğu daha odaya kapatıp istismar edince polislere yakalandığı ortaya çıkarken, ekiplerin araştırmasında istismara ait görüntülerin olduğu ve bu görüntülerin yıllardır saklandığı gün yüzüne çıktı.

Olay, adeta infial yaratırken, olayda kullanıcılar şahsa ait Instagram adresini buldu ve küfür yağdırdı. Kullanıcılar, "Allahım ne olur canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın", "Her gün öyle eziyet çek ki ölmek için yalvar", "Umarım o çocuklara yaptığın şeylerin bin beterini yaşatırlar sana" yorumlarında bulundu.

İŞTE DETAYLAR...

60 yaşındaki Metin Şenay, uzun yıllardır Bağcılar'da su satışı yapıyordu. 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şenay, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti.

Tarih 24 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde, Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Aile, saatlerce çocuklarını ararken, şikayet üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.

Şenay, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi. O arka oda dehşet odasıydı. Odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.

Yaşadığı olay nedeniyle karnı ağrıyan çocuk ağlamaya başladı. Şenay, bu kez telefonundan 'çocuk esirgeme yurdu' olduğunu iddia ettiği ve burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp M.Y.'ye izletti ve "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm" dedi.

M.Y. dehşeti yaşarken, polisin onu bulması saatler aldı. Polisler, Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y. baygın halde bulundu. Dehşet odasında "Sus", "Seni öldürürüm", "Ağlama", "Seni kimse duymasın.." ifadelerinin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra, çok sayıda dijital materyal tespit edildi.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şenay, mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunmuş ve bunu kayıt altına almıştı.

​​​​​​​Korkunç görüntülerden bazıları, 2011 ve 2021 yılları arasında Şenay'ın istismarına maruz kalan R.Ş. isimli çocuğa aitti. R.Ş., Savcılığın çabasıyla dijitallerden tespit edildi. 10 yıl boyunca istismara maruz kalan R.Ş. felç geçirdi. Felç geçirene kadar ise yıllarca dehşeti yaşamaya devam etti.

​​​​​​​Şimdilerde 19 yaşında olan R.Ş., Savcılıkta verdiği ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Metin Şenay'ın gazetede çıkan haberlerini görünce kendimi eve kapattım. Kötü oldu. Annem bana 'Metin sana bir şey yaptı mı?' diye sordu. Korkumdan söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun. Sen 18 yaşına gelince imam nikahı kıyarız' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9. sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti."

​​​​​​​Şenay'ın dijitallerinden çıkan iki çocuk ise kardeşti. 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö., Şenay'ın baldızının çocuklarıydı. Şenay, bu çocuklarla altlı üstlü oturuyordu ve 2019 ile 2023 yılları arasında bu iki kardeşi aynı anda istismar etti. Çocuklar savcılık tespit edene kadar yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

Şenay'ın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı.

Başsavcılık, Şenay'ın dört çocuğa karşın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak, silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması" suçlarından yüzyılı aşkın hapis cezası istedi.

​​​​​​​Öte yandan Başsavcılık, Şenay'a ait ele geçirilen bir dijital materyali ise bilirkişiye yollamıştı. Bu dijitallerden biri çözüldü. Ancak diğeri şifreli olduğu için henüz açılamadı. Bu dijitalde de başka mağdur çocuklar yer alabilir.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Metin Şenay'a tepkiler devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Dün bazı basın yayın organlarında "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.