TÜİK Türkiye'nin nüfusu açıkladı. Bir yılda 92 bin artmış sığınmacı sayısı da düşmüş. Bu bile doğru değil

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. Yeni nüfus 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olarak kaydedilirken kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi olmuştu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusta %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlardan oluştu.

YABANCI NÜFUS DÜŞMÜŞ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarında yer alan bilgilere göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi olarak kaydedildi. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlardan oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 1,1 OLDU

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 olarak kaydedildi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93 oldu.

2022 yılında yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında yüzde 93'e düştü. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %7'ye çıktı.

İSTANBUL'UN NÜFUSU BELLİ OLDU

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azaldı ve 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya takip etti.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL BAYBURT OLDU

Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis illeri takip etti.

NÜFUS PİRAMİDİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİM SÜRDÜ

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanır. Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI 34'E ÇIKTI

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak tanımlanır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biri olarak bilinir.

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği detayı dikkat çekti.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK OLAN İL SİNOP OLDU EN DÜŞÜK OLAN İL İSE ŞANLIURFA

Ortanca yaşın illere göre dağılımında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirtildi. Sinop'u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı illeri takip etti.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE EN YÜKSEK ORTANCA YAŞA SAHİP İL SİNOPDU

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımında erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il olmuş oldu. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak kayıtlara geçti.