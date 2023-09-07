Türkiye Porto Riko maçı ne zaman hangi kanalda? Avrupa Şampiyonu Olimpiyat elemeleri için sahada

Editör: Fatma Demirkaya

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri için hazırlıklarına başladı.

Eleme maçları için önümüzdeki günlerde Japonya’ya hareket edecek olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk rakibi Porto Riko

16 Eylül'de yapılacak olan Türkiye - Porto Riko voleybol maçı TSİ 07:00'da başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

16 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül Pazar: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika