Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgede saldırı: 6 sivil yaralandı

Suriye ordusunun düzenlediği İdlib saldırısında 6 sivil yaralandı.

Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgede saldırı: 6 sivil yaralandı

Suriye ordusu güçlerinin İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil yaralandı.

İdlib'in Serakıb ilçesinde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

SALDIRIDA 6 SİVİL YARALANDI

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 6 sivil yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere nakledildi.

Ayrıca Suriye ordusu, Hama'nın kuzeybatı kırsalındaki Ziyara, Kastun, Karkur, Meşyik, Sirmeniy ve İdlib'in güneyindeki Fattira köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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