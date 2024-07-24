Türkiye tarih yazdı. Namağlup şampiyon olduk

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk’ta düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda tarih yazdı.

Beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup eden milli takım, şampiyonayı namağlup lider tamamlayarak Balkan Şampiyonu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milliler rakiplerini 25-9, 25-15 ve 25-15’lik setlerle geçti.

Şampiyonanın ardından oluşan puan durumu ise şöyle:

Türkiye: 15 puan

Sırbistan: 9 puan

Bulgaristan: 6 puan

Karadağ: 5 puan

Arnavutluk: 4 puan

Kuzey Makedonya: 0 puan

20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası, bugün oynanacak Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan karşılaşmalarının ardından yapılacak kupa ve madalya töreniyle sona erecek.