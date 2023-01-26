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Türkiye Türklerindir Birliği'nden açıklama

Yirmi STK'nın katılımıyla gerçekleşecek basın açıklamasını duyurusunda bulunan Türkiye Türklerindir Birliği, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Açıklamanın Ankara'daki Ulus Meydanı'nda yapılacağı belirtildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:06
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Türkiye Türklerindir Birliği açıklama yaptı

Türkiye Türklerindir Birliği'nden açıklama
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Türkiye Türklerindir Birliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre; 20 STK'nın katılımıyla gerçekleşecek olan basın açıklaması duyuruldu. Basın açıklamasının Ankara Ulus Meydanı Eski Meclis Anıt önünde gerçekleştirileceği belirtildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları Genel Başkanı Ayhan Türk ise şu açıklamalarda bulundu:

Geçen yüzyılda ‘‘Azınlık Hakları’’ bahanesiyle yurdumuzu parçalamak için dört cepheden saldıranların, bu yüzyıldaki tekerlemeleri ‘’eşit yurttaşlık, anadilde eğitim, özyönetim’’ gibi laflardır.

Geçen yüzyılda sınırlarımıza dayanan işgal kuvvetlerinin silahlandırdığı ve satın aldığı azınlıklar vardı; bu yüzyılda onların görevini devralmış siyasetçiler ve siyasi partiler var.

Anayasamızın ilgili maddelerinin tartışmaya açılmasına dair sinsi çabaların farkındayız.

Bu tartışmanın ilk cevabını 15 Mayıs 1919’da Hasan Tahsin, son cevabını 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir.

Sivil toplum örgütü görüntüsü verilmiş yabancı istihbarat servislerinde kurgulandığını bildiğimiz bu türlü ayak oyunları, geldikleri gibi gidenlerin hazımsızlığından ibarettir.

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, bir kere daha açıkça beyan ederiz ki;

1- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasasından Türklüğün çıkarılması,

2- Etnik grup, mezhep, bölge, din gibi başlıklarla anayasal statüler uydurulması,

3- Türk Milleti’nin kayıtsız şartsız egemenliği altındaki üniter devlet yapısının değiştirilmesi,

4- Anadilde eğitim, özyönetim, bölgesel ayrıcalık, eşit yurttaşlık gibi taleplerle milli birliğin tehdit edilmesi,

TARTIŞMAYA KAPALIDIR.

Bu konularda tartışma arzusu ya da talebi olanlar, yüzyıllar boyunca aldıkları cevabın aynısını, bugün de yarın da alacaktır.

TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR BİRLİĞİ

30 sivil toplum kuruluşu ve binlerce bireysel imza ile destek verilen Çağrı Metni Yüce Türk Milletine Çağrı adı altında 28 Ocak Cumartesi günü saat 11:00 de Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması olarak okunacaktır. Metinde belirtilen dört madde Türk Milletinin kırmızı çizgisidir. Bütün siyai parti ve kişilerin bu çizgiye saygı ve sadakata davet ediyoruz. Aksi takdirde Türk Milletinin direnme hakkını kullanma zorunluluğu doğacaktır.

 

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