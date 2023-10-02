Türkiye Yüzyılında öğrenciye verilen değer. İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde skandal görüntü

İstanbul Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yüzde 150 zam yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye Yüzyılında öğrenciye verilen değer. İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde skandal görüntü

Öğrenciler, eğitimin ilk gününde sıcak yemek bulamayınca konserve ile yetinmek zorunda kaldı. Öğrenciler, sosyal medyada tepki gösterdi.

Yemekler Bitince Konserve Dağıtıldı

İstanbul Üniversitesi’nde bu yıl bir öğün yemek ücreti 6 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı. Ancak yemekhanede yeterli yemek hazırlanmadığı için, iddiaya göre, yemekler ilk günden tükendi. Yemek alamayan öğrenciler, menüde limonata, tulumba tatlısı, ton balığı ve sebze yemeği olan konserve paketleri ile karşılaştı.

Öğrencilerden Tepki Yağdı

Öğrenciler, verilen konserve paketlerini kabul etmeyerek sosyal medyada paylaştı. İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği adlı platform da üniversite yönetimini eleştirdi. Platform, “İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde ilk günden bir saat içerisinde ‘yemeğin tükendiği’ gerekçesiyle sıcak yemek yerine konserve dağıtılmaya başlandı. Öğrencileri ilk günden mağdur eden üniversite yönetimine sesleniyoruz: Aldığınız ödenekleri öğrenciler için kullanın!” dedi.

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