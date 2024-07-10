Türkiye'de 146 bin lira istenen tatil Yunanistan'da bakın ne kadar? İnsanlar tabi Yunanistan'a gider

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de 146 bin lira istenen tatil Yunanistan'da bakın ne kadar? İnsanlar tabi Yunanistan'a gider

Belçika’dan Türkiye’ye gelen bir vatandaş Türkiye’de kendilerinden 146 bin lira para istedikleri tatili Yunanistan’da denize sıfır şekilde sadece 20 bin liraya yaptıklarını açıkladı.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan enflasyonist ortamın yanı sıra tatil beldelerinde işletmelerin uyguladığı fahiş fiyat politikası nedeni ile vatandaşlar ve turistler için artık birkaç günlüğüne tatil yapmak bile lüks harcama kategorisine girdi.

Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan kapıda vize uygulaması ile Türkler Yunanistan adalarında sadece girişte 60 Euro vererek 1 hafta tatil yapma imkanına kavuştu.

Bu kapsamda tam da tatil sezonunda Yunanistan’ı tercih eden vatandaşlar, Yunanistan’da konaklama ve yeme içme masraflarının Türkiye’ye göre çok çok daha uygun olduğu yönünde açıklamalar ve paylaşımlar yapmaya başladı.

Paylaşımların artması ile beraber hem yerli hem de yabancı turistler, Türkiye’deki tatil beldelerinden kaçıp soluğu komşu Yunanistan’da almaya başladı.

TÜRKİYE’DE 146 BİN YUNANİSTAN’DA 20 BİN

Yapılan bir sokak röportajında Belçika’dan geldiğini belirten bir vatandaş Türkiye yerine bu sene Yunanistan’da tatil yaptığını açıkladı. Yunanistan’da denize sıfır bir otelde her şey dahil 4 gecelik tatilin 20 bin lira tuttuğunu söyledi.

Aynı tatil için Türkiye’den fiyat alan adam kendisine 146 bin lira fiyat verildiğini söyledi. Belçika’daki arkadaşlarının da bu sene Türkiye’ye gelmediklerini bunun sebebinin de pahalıktan dolayı olduğunu belirtti.

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