Youtube'dan kazandığı 355 bin TL'yi bağışladı. Helal olsun sana çocuk

YouTuber Fatih Koparan bu kez depremde zarar gören öğrencilerin faydalanması için Darüşşafaka'ya yaptığı bağışın bedeli 355.000 lira oldu.

Defalarca tüm YouTube gelirini öğrencilere destek olmak amacı ile Darüşşafaka'ya bağışlayan Fatih Koparan yine takipçilerinden alkış topladı.

Tüm dünyayı dolaşarak farklı kültürleri Youtube kanalında takipçilerine aktaran Fatih Koparan'ın her geçen gün takipçi sayısı da artıyor. Takipçi sayısı ile birlikte geliri de artan Fatih Koparan, kendine bir kuruş ayırmadan gelirlerini Darüşşafaka’ya bağışlamaya devam ediyor.

'BU AY REKOR KIRDIK' DEDİ PAYLAŞTI

Bu ayki youtube gelirlerinde dekor kırdıklarını söyleyen Fatih Koparan bağış dekontu ile birlikte takipçilerinden bir istek de bulundu.

300 bin takipçiye ulaşmak için sadece 5 bin kişi kaldığını hatırlatan Fatih Koparan "Destek olan herkese teşekkürler. Bolca dostlarınızla paylaşırsanız kanalımızı 300.000 yapalım bugün" dedi.