400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat

Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu devam ederken uzmanlar 2022’yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023’te 1 milyonu zorlamasını bekliyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın piyasayla ilgili değerlendirmelerde bulunarak Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını açıkladı.

Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok. Sıfır kilometrede 2023 yılında markaların elinde ne varsa satılacaktır. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra satışlar 1 milyona kadar çıkmıştı. Bu sene de benzer bir satış adedi bekliyorum çünkü üreticiler de artık çip yoksa çipsiz, baz model araç üretiyorlar. Uzakdoğu’da çip fabrikası kurmayı planlayan otomobil üreticileri var ama tedarik hala sıkıntı” diye konuştu.

Sektördeki durumu ekonomist.com.tr'ye değerlendiren Yalçın "2023’de de tedarik sorunu devam edecek. Bekleme süresi 6 aya kadar çıkmış durumda. 2023 yılında da sıfır km açısında benzer bir durum olacak” diyor.

Yalçın “Depremle birlikte insanların ihtiyaçları arttı. Aracını satıp daha güvenli bir ev almak veya aracını satıp başka şehre gitmek isteyenlerin sayısı arttı. Yani piyasaya ikinci el araç girişi fazlalaşacak. İkinci elde arzın artmasıyla birlikte fiyatlar geri gelebilir” ifadelerini kullandı.

Yalçın, elektrikli araçlardaki matrah düzenlemesinin ise fiyatları ortalama 67 bin TL geri çektiğini söyledi.

Yalçın'ın piyasadaki son durumu ilişkin olarak verdiği bilgiler şöyle:

- 400 bin TL’nin altında sadece 3 adet araç kaldı.

- 400-500 bin TL’nin arasında 13 adet kaldı. Ortalama fiyatı: 459 bin TL

- 500-600 bin TL’nin arasında 28 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 544 bin TL

- 600-700 bin TL arasında 57 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 653 bin TL

- A segmentinde sadece 14 araç kaldı.

- B segmenti fiyat ortalama fiyat: 838 bin TL

- C segmenti fiyat ortalaması: 1086 bin TL

Bazı otomobillerin fiyatları ise şöyle.

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL

2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL

2023 Şubat fiyatı: 545,800 TL

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

2022 Aralık Fiyatı: 652,600 TL

2023 Ocak fiyatı: 654,200 TL

2023 Şubat fiyatı: 707,200 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2022 Aralık Fiyatı: 459.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 469.000 TL

2023 Şubat fiyatı: 539,000 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL

2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 455.000 TL

2023 Şubat kampanyalı fiyatı: 474.400 TL