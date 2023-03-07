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Ünlü marka gevşek cıvataları nedeniyle otomobillerini geri çağırıyor

Tesla, gevşek cıvatalar nedeniyle ABD'deki 3 bin 470 adet Model Y aracını geri çağıracağını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:12
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Tesla gevşek cıvataları nedeniyle otomobillerini geri çağırıyor

Ünlü marka gevşek cıvataları nedeniyle otomobillerini geri çağırıyor
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Tesla, ikinci sıra koltuk arkalığı çerçevelerini sabitleyen cıvataların güvenli bir şekilde sıkılmamış olduğu belirtilerek ABD'deki 3 binden fazla aracını geri çağırdı.

Otomobillerin 2022-23 model olduklarının altı çiziilidi.

EMNİYET KEMERİNİ ETKİLİYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), gevşek bir koltuk çerçevesi cıvatasının emniyet kemeri sistemi performansını düşürebileceğini ve bir çarpışma sırasında yaralanma risklerini artırabileceğini belirtti.

Tesla, NHTSA'ya aralık ayından bu yana bu koşullarla ilgili olabilecek beş garanti talebi belirlediğini açıkladı.

Tesla, geri çağırma sorunuyla ilgili olabilecek herhangi bir yaralanma veya ölüm olmadığını da rapor etti.

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