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En büyük hacimli otomobil belli oldu

Kadınlar Dünyası’nda Yılın Otomobili (WWCOTY) Citroen C5 X'i 'En İyi Büyük Hacimli Otomobil'i seçti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 08:49
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En büyük hacimli otomobil Citroen C5 X oldu

En büyük hacimli otomobil belli oldu
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5 kıtada 45 ülkeden 63 otomotiv gazetecisinden oluşan ve tamamı kadınlardan oluşan WWCOTY, 'En İyi Büyük Hacimli Otomobil' kategorisinin en iyisi seçilen Citroen C5 X, finale kaldı.

Otomobil, WWCOTY'nin 'Büyük Ödül'ü için son turda sınıflarında diğer 5 kazanan modelle yarışacak. Büyük ödülü kazanan model, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanacak.

WWCOTY, 2009 yılında Sandy Myhre tarafından otomotiv dünyasındaki kadınların, pazara sunulan modellerle ilgili vizyonlarını ifade etmelerine olanak sağlamak için kuruldu.

Kendi başlarına karar verici olmadıklarında otomobil satın almada önemli bir rol oynayan kadınlar, bir otomobilin güçlü ve zayıf yanları hakkında farklı görüşlere sahip olarak tanımlandı.

TOPLAM 6 KATEGORİDE OTOMOBİLLER YARIŞTI

5 kıtada 45 ülkeden 63 otomotiv gazetecisinden oluşan ve tamamı kadınlardan oluşan jüri, 'Büyük Hacimli Otomobil', 'Performans Otomobili', 'Şehir Otomobili', 'Büyük SUV', '4X4' ve 'Aile SUV'u olmak üzere 6 kategoride en iyi otomobilleri seçiyor.

Kazanan araçlar, güvenlik, sürüş, konfor, teknoloji, tasarım, verimlilik, çevresel etki ve ödenen paranın karşılığı açısından kendi kategorilerinde mükemmelliği temsil ediyor.

İŞTE CİTROEN C5 X'E DAİR FOTOĞRAFLAR

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