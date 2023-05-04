Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre H.K. (17) idaresindeki 67 LB 220 plakalı motosiklet, E.Ö.’nün kullandığı 67 SK 208 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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