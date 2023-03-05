Otomobili sürmeden önce motoru ısıtmak doğru mu

Sabah saatlerinde otomobili sürmeye başlamadan önce motoru ısıtanların amacı çoğu kez anlaşılmamış, bazı kişiler tarafından da garip karşılanmıştır.

Ancak otomobilin ısınmasını bir dakikadan fazla beklemek paya, benzine ve fazla zamanı boşa harcamaya sebep olabilir.

ABD Enerji Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, 1980'den sonra üretilen çoğu aracın 30 saniyeden fazla ısıtılması gerekmiyor. Hatta, otomobilinizi rölantide çalıştırmanın “motor boyutuna ve klima kullanımına bağlı olarak saatte 1 ila 2 litre arası yakıt tüketebileceği” belirtiliyor. Ayrıca bu 30 saniye kuralı çoğu üretici tarafından da öneriliyor.

Utah Çevresel Kalite Departmanının bildirdiğine göre, “Rölantide uzun süre çalıştırmak, silindirler, bujiler ve egzoz sistemleri dahil olmak üzere motor bileşenlerinize gerçekten zarar verebilir. Tekerlek yatakları, lastikler ve süspansiyon sistemi dahil olmak üzere aracın birçok bileşeni yalnızca araç hareket halindeyken ısınır. Yağın motorda dolaşmasını sağlamak için en fazla 30 saniye rölantide çalışmanız gerekir.”