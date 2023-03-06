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Togg'un yola çıkacağı tarih belli oldu

Yerli otomobil Togg, satışa hazır hale geldi. Test ile tip onay süreçleri tamamlanan yerli ve milli otomobil planlar dahilinde bu ay sonuna kadar yola çıkması planlanıyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:21
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Togg'un yola çıkacağı tarih belirlendi

Togg'un yola çıkacağı tarih belli oldu
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Özel üretim 2023 adet Togg'un öncelik tanıyan NFT satışının da bu ay içinde Trumore dijital uygulaması üzerinden açık artırmasının yapılması planlanıyor. Bu yıl 20 bin adet üretim yapacak Togg Gemlik Fabrikası'nın kalan 9 aylık süreçte aylık 2 bin 222 adet, günlük olarak ise 75 adet Togg üretmesi gerekiyor.

Depremden dolayı fiyat açıklaması ve satışı askıya alınan Türkiye'nin Otomobili Togg, bu ay yola çıkacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Satışa dair tüm hazırlıkların yapıldığı yerli ve milli otomobilde Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel üretilen ve alımda öncelik tanıyan 2.023 adet Togg'un NFT açık artırmasının da bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

NFT'NİN GELİRİ DEPREMZEDEYE

Depremin ilk anından itibaren 11 ile desteğini esirgemeyen Togg ve ona bağlı diğer kuruluşlar yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Deprem dolayısıyla askıya alınan 2.023 adet alımda öncelik tanıyan NFT'nin gelirinin de afetzedeler için bağışlanması gündemde. Bu ay Trumore üzerinden yapılması planlanan açık artırmadan elde edilecek gelirin milyonlarca lirayı bulması bekleniyor.

TİP ONAY VE TEST SÜRECİ TAMAMLANDI

Bu ay içinde dijital kanallar ve kendi deneyim merkezlerinden satışa sunulacak Togg'un test ve tip onay süreçleri de tamamlandı. Seri üretime hazır hale gelen Türkiye'nin Otomobili bu sene 20 bin adet üretim ve satış yapacak. 2.023 tanesi özel seri olan araçların geri kalanlarından 2 bin tanesi ise devletin alım garantisi olan 30 bin araçtan düşülecek. İlk etapta büyükelçi ve vali gibi üst düzey devlet bürokratlara tahsis edilecek araçların geri kalan üretimi ise vatandaşa sunulacak. Bu da 15 bin 977 Togg demek.

HER AY 2.222 ADET ÜRETİM YAPILACAK

Yıllık 20 bin adet üretime imza atacak Togg Gemlik Fabrikası'nın kalan 9 aylık süreçte verilen sözü tutması için her ay 2 bin 222 adet akıllı cihaz üretmesi gerekiyor. Bu da günlük ortalama 75 araca denk geliyor. Günlük bazda bakıldığında ise bu rakam 8 saatlik tek vardiyada saat başına 9-10 Togg'a denk geliyor.

MAKSİMUM FİYATI BELİRLENDİ 

Togg'un fiyatına dair herhangi bir bilgi verilmezken, CEO Mehmet Gürcan Karakaş her fırsatta "İçten yanmalı mevcut C-SUV modellerle rekabet edecek" açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan elektrikli araçlar için yapılan ÖTV düzenlemesi Togg'un fiyatına dair ipucu verdi. Yüzde 10'luk ÖTV diliminde olacak arkadan itişli 2 tekerden motorlu 150 kW 200 beygir Togg'un maksimum fiyatı 1 milyon 622 bin lirayı geçemeyecek. Daha aşağı bir fiyattan piyasaya sunulacak C-SUV Togg yoğun ilgi görecek.

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