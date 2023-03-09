9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Wolkswagen Golf'ün Mart ayı fiyatları belli oldu

Wolkswagen Golf otomobil modelinin Mart ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:44
Takip Et

Wolkswagen Golf otomobil modelinin fiyatları paylaşıldı

Wolkswagen Golf'ün Mart ayı fiyatları belli oldu
+
Aa
-

Otomobil sektöründe hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı, çip krizi ve döviz kuru nedeniyle zamlar üst üste yağıyor.

Volkswagen Golf’ün 2023 Mart ayı fiyatları açıklandı.

İŞTE LİSTE:

ÖZELLİKLER

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Volkswagen Golf; Impression, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört donanım seçeneğine sahip. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen Impression’da hız sınırlama, hız sabitleme, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, görsel park desteği, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler bulunmuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
2
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
3
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
5
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
6
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
7
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.