Wolkswagen Golf'ün Mart ayı fiyatları belli oldu

Otomobil sektöründe hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı, çip krizi ve döviz kuru nedeniyle zamlar üst üste yağıyor.

Volkswagen Golf’ün 2023 Mart ayı fiyatları açıklandı.

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ÖZELLİKLER

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Volkswagen Golf; Impression, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört donanım seçeneğine sahip. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen Impression’da hız sınırlama, hız sabitleme, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, görsel park desteği, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler bulunmuyor.