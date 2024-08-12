Türkiye'de 5,4 milyon çocuk yoksulluk sınırında

Bakan Göktaş, Aile Destek Programı'ndan yararlanan 2,2 milyon hanede toplam 5,4 milyon çocuğun bulunduğunu belirtti. Bu veriler, Türkiye’deki çocukların yaklaşık %25’inin yoksullukla mücadele ettiğini ortaya koyuyor.

Türkiye, çocuk yoksulluğuna karşı birçok devlet programıyla mücadele etmeye çalışsa da, bu programların etkinliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aile Destek Programı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) gibi projelerle milyonlarca haneye yardım sağlanmasına rağmen, çocuk yoksulluğunun yüksek seviyelerde seyretmesi, sorunun sadece ekonomik yardımlarla çözülemeyeceğini, yapısal ve sistematik bir sorun olduğunu gösteriyor.

Aile Destek Programı 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı ve başlangıçta 2,5 milyon haneyi kapsıyordu. Ancak, bu yılın Temmuz ayı itibarıyla hane sayısı 3,2 milyona yükseldi. Ayrıca, programa çocuk desteği de eklendi ve hak sahibi hanelerde bulunan çocuk sayısına göre, aylık 350 TL ile 650 TL arasında ödeme yapıldı. Bu genişletilmiş kapsam, çocuk yoksulluğunu hafifletmeyi amaçlasa da, sorunun çözümünde ne kadar etkili olduğu konusunda endişeler sürüyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı da, ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdüremeyen ailelerin çocuklarına yönelik önemli bir destek mekanizmasıdır. SED hizmetinden yararlanan çocuk sayısı yıllar içinde sürekli artış gösterdi. 2020 yılında 129 bin 422 çocuk bu destekten yararlanırken, 2023 yılı sonu itibarıyla bu sayı 164 bin 995’e yükseldi. 2024 yılı Haziran ayında ise sayı 171 bin 895’e çıktı. Bu artış, SED hizmetinin kapsamını genişletme ihtiyacını ortaya koyarken, çocuk yoksulluğunun yaygınlığını da gözler önüne seriyor.