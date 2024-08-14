Motor üstünde uyuyan kişi az daha ölüyordu. Arkadaki arabanın kamerası çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Motor üstünde uyuyan kişi az daha ölüyordu. Arkadaki arabanın kamerası çekti

Antalya’da motor üstünde uyuduğu düşünülen bir kişi kaza yaptı. O anlar arkadaki aracın kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da gerçekleşen motosiklet kazası sosyal medyada gündem oldu.

Hareket halindeki motosiklette uyuduğu düşünülen sürücünün ilginç anları arkadaki aracın kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde sürücün akan trafikte motosikletle bir sağa bir sola gittiği sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntü kısa sürede büyük etkileşim alırken videonun altına birbirinden ilginç yorumlar geldi.

Bir kullanıcı, "Lastik ısıtıyor abimiz" derken bir diğer de "Şimdi kalk yerine yat artık" yorumunda bulundu.

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