Türkiye'de 85 milyon vatandaşın E-Devlet bilgileri sızdırıldı. CHP’den ilk tepki

S****.live adlı bir internet sitesi ve bazı Telegram gruplarında, vatandaşların e-Devlet bilgilerinin ücret karşılığında satıldığı görüldü. Bu bilgiler arasında TC kimlik numarası, ikametgâh, GSM, eğitim, soy ağacı, medeni durum, eğitim ve sağlık bilgileri bulunuyor. İnternet korsanları, bu bilgilere kısa bir sorgulama ile ulaşılabileceğini belirtiyor.

Veri sızıntısı iddiası, sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar, kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise e-Devlet sisteminin güvenlik açıklarının giderilmesini ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP MYK Üyesi Eren Erdem sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.

Paylaşımında “Devletin kozmik odasına Fetullah’ı soktunuz, gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanlarını sattınız, insanları sefalete mahkum ettiniz, vatandaşın elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı. Şimdi görüyoruz ki onu da sattınız ya da satılmasına imkan sağlayacak ortamı yarattınız. Hesabını vereceksiniz!” ifadelerini kullandı.

CHP MYK Üyesi Eren Erdem, kişisel verilerin hacker'ların eline geçmesiyle ilgili olarak hükümeti ağır bir dille eleştirdi.

Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu korkunç durumu ortaya çıkartan sadece ve sadece bu hükümettir. Bu hükümet seslenmek istiyorum: Devletin kozmik odasına Fethullahçıları sokup bu devletin gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanları sattınız, insanları açlığa, yokluğa sefalete mahkûm ettiniz. Bugün ülke ekonomisinin geldiği yer ortada. Herkesin sadece ve sadece elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı, anlaşılıyor ki onu da sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız. Bu liyakatsizliğin, bu aymazlığın ve bu şarlatanlığın hesabını mutlaka soracağız, bunu hesabını ödeyeceksiniz." dedi.

Erdem, kişisel verilerin internet üzerinden satışa sunulduğunu belirterek, "Dünyanın her yerinde korkunç bir skandal olarak anılabilecek bir durum yaşıyoruz. Kişisel bilgilerimiz hacker’ların eline düşmüş durumda. Ve bir internet sitesine insanlar 50-60-70 lira ödeyerek herkesin kişisel bilgilerine ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Erdem, bu skandalın sorumlularının derhal ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bilgileri her kim bu şekilde tasarruf etmiş birilerine peşkeş çekmişse derhal onun gereğinin yapılmasının hükümete çağrısını yapıyoruz." diye konuştu.