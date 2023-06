Marmara Üniversitesi hacklendi. Tüm öğrencilere bu mesajlar gitti

Özel Haber / Yeniçağ/ Ayşe Memiş

Veri sızıntısı bu kez Marmara Üniversitesi’nde olu. Üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

BYS üzerinden tüm öğrencilere mesaj yollayan “Habil.0x” rumuzlu bilgisayar korsanı üniversiteyi daha önceden uyardığını söyledi.

Sistemi hackleyen Habil.0x, 1-2 yıl önceye kadar sistemde bir güvenlik açığı keşfettiği ancak üniversitenin konuyla ilgili geri dönüş yapmadığını belirtti.

Mesajda, “Lütfen güvenliğinize önem veriyorsanız bizleri azıcık bile olsa ciddiye alıyorsanız iletişime geçip konu hakkında bilgi sahibi olun. Yoksa Tiktok’ta, Discord’da YouTube’a öğrencileri dataları, TC Kimlikleri elde ele gezecektir.” İfadeleri yer alıyor.

Daha sonra sistemden tekrar mesaj yollayan hackercı Instagram hesabını da öğrencilerle paylaştı.

Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda Discord’da sınav sorularının yayınladığını iddia eden “Habil.0x” rumuzlu hesap, kendisinin sadece uyarı yaptığını, üniversitenin ilgilenmezse her an her şeyin olabileceğini belirtti.

GEÇEN YIL DA HACKLENMİŞTİ

“Habil.0x” adlı hackerın mesajlarda bahsettiği YUBA isimli kişi geçen yıl yine sistemi ele geçirmişti. YUBA isimli bilgisayar korsanı SMS ile üniversiteyi uyarmıştı. Bu hacker da yine bir güvenlik açığı bulduğunu ve kendisiyle iletişime geçilmesi gerektiğini söylemişti.

Konuyla ilgili üniversiteden herhangi bir açıklama gelmedi.

