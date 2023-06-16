Cumhurbaşkanlığından veri sızıntısı ile ilgili ilk açıklama ‘Veriler e-Devlet’ten sızmadı’

Talay, e-Devlet'ten sızdığı öne sürülen milyonlarca yurttaşın kişisel bilgilerinin bir internet sitesine yüklenmesi skandalıyla ilgili olarak Türksat Gölbaşı yerleşkesinde basın açıklaması yaptı.

Talay, "85 milyon kişinin e-Devlet verisinin çalındığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcısı sayısının 63 milyon olduğunu söyledi.

Talay, e-Devlet'in vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşmaları noktasında bir geçiş kapısı niteliğinde olduğunu ve sistemde kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını ifade etti. Bu nedenle sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Talay, ayrıca çalındığı iddia edilen verilerin satışa çıkartıldığı web sitelerini incelediklerinde, söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğunu gördüklerini kaydetti. Talay, "Siteye kayıt olmak ve bilgi paylaşmak vatandaşlarımız açısından büyük bir risk oluşturuyor. Bu tür sitelere itibar edilmemesini ve kişisel bilgilerin paylaşılmamasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Talay "Dijital dünyada veriler kaybolmaz. Oltalama saldırısı gibi yöntemlerle elde edilen veriler, zaman zaman tekrar ortaya çıkar." dedi.

‘KİŞİSEL VERİ’ UYARISI

Talay e-Devlet Kapısı'nın güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmadığını belirterek, asılsız iddialara karşı hem idari hem de hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

Talay , vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, e-Devlet Kapısı'na girişte iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanmalarını ve kişisel verilerini işleme izni verdiği tarafları dikkatli seçmelerini istedi.

e-Devlet Kapısı'nın Türkiye'nin dijital yüzü olduğunu ve Avrupa ülkelerinin sunduğu e-Devlet hizmetlerinin çok ötesinde olduğunu ifade etti.

"TÜRKSAT BİLİŞİM OLARAK E-DEVLET KAPISI'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA SORUMLU"

Türksat Bilişim'in e-Devlet Kapısı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu söyleyen Türksat e-Devlet Kapısı Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Erkul, güvenlik çalışmalarını üç ana ilkeye dayandırdıklarını açıkladı.

Erkul, "Birincisi mimari. Teknoloji geliştikçe biz de altyapımızı güncelliyoruz. İkincisi yazılım geliştirme. Yazılımlarımız dünya standartlarına ve güvenlik prensiplerine uygun olarak tasarlanıyor ve test ediliyor. Üçüncüsü güvenlik operasyonu. Siber tehditlere karşı sistemi 7/24 izliyoruz." dedi.

Erkul, ayrıca altyapılarının dijital dönüşüm ofisinin hazırladığı bilgi ve iletişim güvenliği rehberine uygun olduğunu ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Türksat Bilişim'in bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve hizmet yönetim standartlarına göre hizmet verdiğini vurguladı.