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Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü

Türkiye'de elektrik üretimi düştü. Eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 azalarak 25 milyon 823 bin 15 megavatsaat oldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:46
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Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü

Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 23,3'ü ithal kömür santralleri, yüzde 15,3'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 14'ü linyit santralleri ve yüzde 9,6'sı rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Böylece, lisanslı elektrik üretimi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 düşüşle 25 milyon 823 bin 15 megavatsaate geriledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 22 milyon 263 bin 931 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Tüketimin yüzde 40,3'ü sanayi, yüzde 25,8'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 24,5'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 7,4, aydınlatmanın payı ise yüzde 2 olarak hesaplandı.

ABONE SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI ELEKTRİK ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Elektrikte abone sayısı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 48 milyon 136 bin 880'e ulaştı.

Bu dönemde mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3,8, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3 artış görülürken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 16,7 ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 3,9 ve sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 3 düşüş görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,8 artarak yaklaşık 94 bin 22 megavat oldu.

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