Türkiye'de binlerce çalışanı olan dev fabrika üretimi durdurdu

Son aylarda Türkiye ve dünyada meydana gelen ekonomik kriz nedeniyie kişilerin yanında fabrikalar ve şirketler de zor zamanlardan geçiyor.

Pandemi sürecinden sonra mali tablodaki sorunları çözemeyen dev kuruluşların iflasına tanıklık eden sektörlerde korku her geçen gün artıyor. Bu süreçte iflastan dolayı üretimi durduran firmalar oldu. Bazı firmalar ise önlem maksadıyla ya da fabrikadaki bakımları öne sürerek üretime ara verdi.

Haberlerdeki üretime ara veren fabrikalar yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Son olarak Türkiye'de binlerce çalışanı olan bir fabrika üretimi durdurma kararı aldı. Söz konusu durdurmanın gerekçesi ise yıllık bakım ve onarım olarak belirtildi.

BloombergHT'den edinilen bilgiye göre TürkTraktör 7-19 Ağustos tarihleri arasında üretim yapmayacak. Vatandaş yine bu üretimi durdurma kararını olumsuz bir tablodan kaynaklı olduğunu düşünebilir ancak durum hiç böyle değil.

TürkTraktör'de ekonomik tablo gayet iyi ve fabrika her yıl makine bakımları için üretime ara veriyor.