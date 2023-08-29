Dünya devi ilaç üreticisi iflasın pençesinde. Borcu dağları aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas haberlerine her gün yenileri ekleniyor. ABD'nin en büyük ilaç şirketlerinden Mallinckrodt ikinci kere iflas başvurusunda bulundu. İlk hedef 1.9 milyarlık dolarlık borcu eritmek.

Dünya devi ilaç üreticisi iflasın pençesinde. Borcu dağları aştı

Breakingnews.ie'de yer alan habere göre, Rite Aid'in ardından Mallinckrodt şirketinin de iflasın eşiğine gelmesi ABD'de sağlık sektöründe neler oluyor sorusunu da beraberinde getirdi.

ABD'nin en büyük ilaç üreticisi Mallinckrodt, üç yıl içinde ikinci bir iflas başvurusunda bulundu ve yeniden yapılandırma planıyla borcunu yaklaşık 1,9 milyar dolar azaltmayı öngörüyor.

İrlanda merkezli şirket, opioid krizi mağdurlarına olan borcundan 1 milyar dolar kesinti yapacak ve borç azaltma anlaşmasına vardıktan sonra Bölüm 11 işlemlerini başlatacak.

Şirket, en büyük opioid üreticilerinden biridir. Aynı zamanda multipl skleroz ve çocuk spazmlarını tedavi etmek için kullanılan Acthar Gel gibi jenerik ve markalı ilaçlar da üretiyor.

BİR DAVA KAPANIYOR BİR DAVA AÇILIYOR

2020 yılında da iflas başvurusunda bulunan Mallinckrodt, yüksek düzeyde bağımlılık yaratan opioid ilaçlarının satışını artırmak için aldatıcı ve yanıltıcı pazarlama taktikleri kullandığı iddiasıyla 3.000'den fazla davada davalıydı.

Yapılan açıklamada, mahkeme onayından sonra şirketin nakitten oluşan 450 milyon dolardan fazla likiditeye sahip olacağı ve bazı alacaklılarından 250 milyon dolarlık yeni finansman taahhütleri alacağı belirtildi.

İlaç üreticisi, ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne açtığı davada Mallinckrodt'un tahmini varlık ve yükümlülüklerini 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında listelediğini söyledi.
Şirket, mahkeme denetimindeki süreci kilit paydaşlarının desteğiyle 2023'ün dördüncü çeyreğinde tamamlamayı bekliyor.

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