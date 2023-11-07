Türkiye’de dindarlık algısı araştırması yayımlandı. Diyanet İşlerine karşı yüksek güvensizlik var

Araştırma, 22-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında bin 358 kişi ile telefonda gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre, toplumun yüzde 41’i dindar insanların devlet yönetiminde yer almasını memnuniyet verici bulurken, yüzde 37’si buna karşı çıkmaktadır. Ayrıca, toplumun yarıdan fazlası (yüzde 53) siyasi partilerin dini söylemler kullanmasından rahatsızlık duymaktadır. Katılımcıların yüzde 62’si ise laikliği din ve vicdan özgürlüğü olarak tanımlamaktadır.

Dini Kurum ve Aktörlere Güven

Araştırma, dini kurum ve aktörlere güven konusunda da ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, katılımcıların yüzde 41’i Diyanet İşleri Başkanlığı’na güvenmediğini, yüzde 60’ı dini tarikat ve cemaatlere güvenmediğini, yüzde 45’i de dini kanaat önderlerine güvenmediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 24’ü ise dini kurum ve cemaatlere, yüzde 23’ü de dini kanaat önderlerine güvendiğini ifade etti.

Toplumsal Değişim ve Din

Araştırma, toplumsal değişim ve din arasındaki ilişkiyi de inceledi. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52’si çocuğunun Müslüman olmayan biriyle evlenmesine olumsuz bakarken, yüzde 34’ü çocuğunun kendi mezheplerinden olmayan biriyle evlenmesine olumsuz bakmaktadır. Katılımcıların yüzde 34’ü çocuğunun Müslüman olmayan biriyle evlenmesine olumlu, yüzde 51’i ise çocuğunun kendi mezheplerinden olmayan biriyle evlenmesine olumlu bakmaktadır.