Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar belli oldu

Türkiye’de sosyal medya kullanımı oldukça yoğun seviyede. Yapılan araştırmalara göre hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğimiz belli olurken, Instagram zirvede yer alıyor.

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar belli oldu

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya platformu Instagram'ın 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.

Eraslan, Türkiye'de nüfusun yüzde 80'inin sosyal medya ağlarında çok yoğun vakit geçirdiğini söyledi.

INSTAGRAM’DA İLK SIRADAYIZ

Özellikle 18 yaş üstü gençlerin yüzde 95'inin sosyal ağlarda zaman harcadığını, 60 yaş üstü bireylerde de bu oranın yüksek olduğunu ifade eden Eraslan, "Türkiye'de 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Instagram ilk sırada yer alıyor, bunu WhatsApp, Twitter ve YouTube takip ediyor" diye konuştu.

GEÇİRİLEN ZAMANDA DÜNYADA 15. SIRADAYIZ

Sosyal medyada zaman harcama bakımından dünyada Türkiye'nin 15. sırada yer aldığını dile getiren Eraslan, "Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bunlar çok büyük rakamlar" değerlendirmesinde bulundu.

THREADS TUTMADI

Yeni sosyal medya platformlarının da gündeme geldiğine değinen Eraslan, şunları söyledi:

"Twitter'in karşısına yeni uygulama 'Threads' geldi ancak sönümlendi. Herkesin Threads'a geçeceği söylenirken dijital alışkanlıkları ihmal ettiler. Twitter'ın takipçileri şu anda arttı. Threads'a gidenler, tekrar geri döndü. Dijital göç çok zor seyrediyor. Yıllarca kullandığınız Twitter'ı, binlerce takipçiyi bırakıp başka bir yere göç etmek çok riskli. Dijital alışkanlıklarımız kalıcı oluyor."

Metaverse ve yapay zeka sistemlerinin sosyal medyayı da etkileyeceğini anlatan "Örneğin sabah bazı konuları komut olarak vereceksiniz. 'Saat 12.00'de eğitim ile ilgili tweet at', 'Saat 15.00'te yemek tweeti at' gibi. Bu komutları yapay zekaya verdikten sonra sizin tweet atmanıza gerek kalmayacak. Otomatik şekilde bunları yayınlayacak. Gelecekte yapay zekanın sosyal medya alanında çok büyük etkilerini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Köyler arası dostluk maçında saha karıştı Spor
Köyler arası dostluk maçında saha karıştı
Hastane yolunda pes dedirten asker eğlencesi Güncel
Hastane yolunda pes dedirten asker eğlencesi
Fünye ile patlatılan şüpheli valizden kefen çıktı Güncel
Fünye ile patlatılan şüpheli valizden kefen çıktı
Rusya-Ukrayna toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama Dünya
Rusya-Ukrayna toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama
Kontrolden çıkan araç 7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu Güncel
Kontrolden çıkan araç 7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu
Resmi Gazete ücretleri de enflasyona dayanamadı: Yüzde 77 zam Güncel
Resmi Gazete ücretleri de enflasyona dayanamadı: Yüzde 77 zam