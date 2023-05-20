Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor

Türkiye’de en çok satılan spor otomobillerin ilk 4’ü belli oldu.

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 1

Otomobil fiyatlarındaki uçuş sürüyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar otomobil fiyatlarını da vurdu.

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 2

Otomobil Distribütörleri Derneği Ocak-Nisan 2023 tarihleri arasında en çok satılan otomobiller listesini paylaştı.

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 3

Otomobil Distribütörleri Derneği Ocak-Nisan 2023 tarihleri arasında en çok satılan otomobiller listesini paylaştı.

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 4

Türkiye’de en çok satılan süper lüks spor otomobiller de ortaya çıktı.

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 5

Ancak fiyatları dudak uçuklatıyor.

İŞTE LİSTE:

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 6

1- Bentley: 25 ile 30 milyon TL arası değişiyor.

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 7

2- Ferrari 30 ile 35 milyon TL arası.

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 8

3 – Aston Martin 15 ile 20 milyon TL arası.

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Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor 9

4- Lamborghini 20 milyon ile 30 milyon TL.

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