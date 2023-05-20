Türkiye’de en çok satılan spor otomobiller açıklandı. Fiyatları duyanlar inanamıyor

Türkiye’de en çok satılan spor otomobillerin ilk 4’ü belli oldu.
Otomobil fiyatlarındaki uçuş sürüyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar otomobil fiyatlarını da vurdu.
Otomobil Distribütörleri Derneği Ocak-Nisan 2023 tarihleri arasında en çok satılan otomobiller listesini paylaştı.
Türkiye’de en çok satılan süper lüks spor otomobiller de ortaya çıktı.
Ancak fiyatları dudak uçuklatıyor.
İŞTE LİSTE:
1- Bentley: 25 ile 30 milyon TL arası değişiyor.
2- Ferrari 30 ile 35 milyon TL arası.
3 – Aston Martin 15 ile 20 milyon TL arası.
4- Lamborghini 20 milyon ile 30 milyon TL.