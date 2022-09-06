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İtalyanlar fındıkta Erdoğan'ı dinlemedi. Türkiye'de fındık piyasası onlara teslim edilmişti

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dünyaca ünlü çikolatalı fındık ezmesi markası Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero firmasının üreticiden 46-48 TL arasında alım yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taban fındık alımını 54 TL olarak açıklamıştı…

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:45
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 17:46
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Türkiye'de fındık piyasası onlara teslim edilmişti. Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero fındıkta Erdoğan'ı dinlemedi. Ordu Giresun Trabzon onların elinde

İtalyanlar fındıkta Erdoğan'ı dinlemedi. Türkiye'de fındık piyasası onlara teslim edilmişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taban fındık alım fiyatını 54 TL açıklamasına rağmen Nutella üreticisi Ferraro'nun üreticiden 46-48 TL arasında alım yaptığı iddia edildi.

Konuyu gündeme getiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık alım fiyatlarıyla ilgili şu şekilde konuştu:

"İtalyan kartel bugün paydaşlarına fındık alım fiyatını fısıldadı, 48 TL.

O da kendi manavlarından alacağı fiyat, üretici ancak 46-47 TL alacak. Herkesten de değil, istediğinden alacak.

Erdoğan, 30 Temmuz'da fındık fiyatını 54 TL olarak açıkladı ama serbest piyasada kimse bunu dinlemedi. Üreticiden 43-44 liraya fındık alındı.

"BU BİR REZALLETTİR"

Bugüne kadar sessiz kalıp bu düşük alımları hükümet ile birlikte seyreden Ferraro tam 37 gün sonra vatan kurtaran kahraman edasıyla kendi fiyatını açıkladı. Şu rezalete bir bakın ki,  şimdi fındık piyasasında 3 tane fiyat var. 

1- Erdoğan'ın taban fiyatı

2- Ferraro'nun fiyatı 

3- Ferraro'nun fındık almadığı serbest piyasanın fiyatı

Bu bir rezalettir. Ülkenin Cumhurbaşkanını kimse dinlemiyor. Bugüne kadar Erdoğan'ın destek verdiği kolaylık sağladığı Ferraro dahil."

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