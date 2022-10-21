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İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi

İtalya seçimlerini kazanan İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nin lideri Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu. Kabine listesini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunan Meloni, onay aldı. Sağ koalisyon, yarın yemin ederek göreve başlayacak.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 22:16
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Giorgia Meloni hükümeti kurma görevini alarak İtalya'nın ilk kadın başbakanı oldu

İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
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İtalya'da, 25 Eylül'deki seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoda temsil edilen partilerle dün ve bugün yürüttüğü siyasi görüşmelerin ardından parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu bulunan sağ ittifakın lideri Giorgia Meloni'yi cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye davet etti.

GÖREV ONAYINI ALDI

Mattarella, 1 saatten fazla görüştüğü Meloni'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi. Görevi kabul eden Meloni, kabine listesini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu ve onay aldı.

Giorgia Meloni, yeni kabine listesini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Meloni, sağ ittifak içinde ortaklık yaptığı partilerden Forza Italianın başkan yardımcısı Antonio Tajani'yi Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerine getirdi. Tajani, 2017-2019 döneminde Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmıştı.

Bir diğer ortak Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerine atandı.

HÜKÜMET GÖREVE BAŞLIYOR

Savunma Bakanlığına FdI'den Guido Crosetto, Adalet Bakanlığı'na eski yargıç ve FdI'den Carlo Nordio, İçişleri Bakanlığına eski Roma Valisi Matteo Piantedosi getirildi.

Ekonomi Bakanlığı'na Mario Draghi hükümetinde Ekonomik Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Lig Partili Giancarlo Giorgetti, Ekonomik Kalkınma Bakanlığına da FdI'den Adolfo Urso getirildi.

Meloni, yeni kabinesini açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı Mattarella da kısa bir basın açıklaması yaparak, görevi yarın devredecek önceki hükümet ve başbakan Mario Draghi'ye teşekkür ederek yarın yemin ederek göreve başlayacak yeni hükümete başarılar diledi.

MUSSOLİNİ'DEN SONRA BİR İLK

Meloni ve kabine üyeleri için yarın sabah Quirinale Sarayı'nda yemin töreni düzenlenecek. Yemin töreniyle birlikte Meloni hükümeti resmen göreve başlayacak.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ilk işi ise gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde güvenoyu aramak olacak.

45 yaşındaki Giorgia Meloni, İtalya'da ilk kadın başbakan olarak tarihe geçecek.

Meloni, ülkede 2008 yılındaki erken seçimleri kazanarak Başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olmasının yanı sıra ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda kalan diktatör Benito Mussolini'den bu yana iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan olacak.

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