Türkiye’de hayvancılık risk altında: Raftaki fiyatlar üreticiye yansımıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkta yaşanan sorunlarla ilgili olarak farklı bölgelerde hayvan yetiştiricileri ve besicileri ziyaret edip, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

CHP Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Gürer, çok sayıda yetiştirici ile görüştüğünü ve hepsinin ortak sorununun yem ve ahır giderlerindeki artışın hayvancılığı küçük aile işletmelerinde sürdürülmesi sıkıntıya soktuğunu söyledi.

YEM KONUSUNDA ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Yem fiyatlarındaki artışın et ve süt fiyatlarını etkilediğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu bağlamda sübvanse ile Tarım ve Orman Bakanlığı yem fiyatları için destek sağlaması gerekiyor. Rafta ürün fiyatının düşmesi için giderlerin azalması, özellikle de yüzde giderlerin 70’ini bulan yem giderlerinin düşmesi gerekir. Aşı, çoban, veteriner giderleri, mazot ,elektrik giderleri artmasında hayvancılığı zora soktu” dedi.

BİR DÜVENİN KESİLMESİ 5 YAVRUYUN YOK OLMASINA NEDEN OLUYOR

Hayvan pazarlarını ziyaret ettiğinde, süt ineklerinin ve düvelerinin dahi satışa getirilmiş olduğunu gözlemlediğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yetiştiriciler yem fiyatları aşırı derecede arttığı için hayvanlarına bakamıyor ve mecburen hayvan pazarlarına getirip satıyor, ya da kesime gönderiyor. Bu anlamda hayvancılık risk altına giriyor. Çünkü bir düve 5 yavru yapar. Eğer bunlar kesine giderse yavrular daha annelerine kavuşmadan yok olup olacaklar” diye konuştu.

ÜRETİCİ KAZANAMIYOR, TÜKETİCİ PAHALIYA ÜRÜN ALIYOR, ARACI AZANIYOR

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt için 11 lira 50 kuruş tavsiye fiyata belirlediğini anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak üreticilerle görüştüğümüzde aracıların sütü 9 liradan aldığını öğrendik. Aracının 9 liradan aldığı sütün litresi marketlerde 30 liradan satılıyor. Üretici para kazanamazken aracılar ve firmalar üreticisinin sırtından para kazanıyor, tüketici de pahalıya süt almış oluyor. Üretici, ‘Biz yüzde 15-20 ile kazanamazken, market yüzde 100 kazanıyor’ diyerek sisteme tepki gösteriyor. Bu ortamda hayvancılık yapmanın artık zorlaştığını belirtiyorlar. Hayvancılık yapan değil, aracılar para kazanıyor. Bu gidiş, gidiş değil. İthal hayvanlar da geliyor. Yerli üretici, besici korunmuyor, desteklenmiyor. Bunun olumsuz yansımaları ahırların boşalmasıyla ortaya çıkıyor. Ülkemizde hayvancılık giderek geriye yöneliyor” şeklinde konuştu.

SÜT ÜRETİMİ DÜŞÜYOR

Ulusal Süt Konseyi’nde süt üreticilerini temsil edebilecek sektörle alakalı kişilerin olması gerektiği yönünde talepler olduğunu da aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Süte bir yıl içinde hiç zam gelmezken, raftaki süt ürününe hemen her gün zam geliyor. Sütün fiyatı artmıyor ama raftaki peynirin sütü sürekli artıyor. Bu nedenle de süt üretimi düşüyor. TÜİK’in verilerine göne süt üretiminde yüzde 19 oranında azalma var. Bundan sonraki süreçte daha da azalır. Çünkü besicilik para kazandırmıyor” diye konuştu.

HAYVANCILIK YAPANLAR BU İŞİ BIRAKMAK İSTİYOR

Hayvancılığın en büyük giderlerinin, tüm giderlerin yüzde 70’ini oluşturan yem gideri olduğuna değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki artışın hayvancılık yapanları bu işten soğuttuğunu da vurgu yaptı.

YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SÜT İNEKÇİLĞİNİN GETİRİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Eskiden 6 ayda, senede bir gelen yem zamlarının artık neredeyse günlük gelmeye başladığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Süt inekçiliğinin getiri yem fiyatlarındaki artış nedeniyle düştü. Bu nedenle de herkes hayvancılığı bırakma noktasına geldi. Hayvancılık yapanlar yem fiyatlarını artmasından dolayı ya hayvanlarını satışa ya da kesime gönderiyor. Bu da hayvan varlığının azalmasına neden oluyor. Çiğ süt fiyatları baskılandıkça yem fiyatları da artıyor ve böylece sorunlar katlandıkça katlanıyor. Hayvanın hastalığı, bakımı, hayvanın kaliteli yem isteği arttıkça hayvan yetiştiricisi boğuluyor. Kaliteli yemin torbası 500 lira oldu. Tavuk yemi bile 500 lira. Saman, yonca, arpa, fiyatlarıyla süt yemi fiyatlarına bakıldığında bu işin sürdürülebilirliği kalmıyor. O nedenle de kırsala geldiğimizde ahırların boşaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda Türkiye et ve sütte Lale Devri’ni yaşıyor. Böyle giderse zor bir sürecin içine girilebilir. Et ve süte erişimde ciddi sorunlar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

YOKSUL KESİM ET VE SÜT MAMULLERİNE HASRET

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dar gelirli ve yoksul kesimin et ve süt mamullerine hasret kaldığına da işaret ederek, “Ulusal Et Konseyi verilerine göre karkas dana eti Eylül 2022’de kilosu 100 TL, kuzu etinin kilosu 91 TL iken, Eylül 2023 tarihinde konsey verileri göre dana etinin kilosu245 TL , kuzu etinin kilosu 212 TL oldu. Etin farklı bölümleri ise bu fiyatların iki katına kadar marketlerde satılmaktadır. Hayvancılık yapan ise raftaki ürün fiyat artışı kadar kazanamadığı için hayvancılığı bırakma noktasındadır. Ciddi hayvan varlığında azalma ve ithalata rağmen sorunlar artmakta nedeni küçük aile tipi işletmeler yem fiyatlar baş edemeyerek hayvancılığı bırakmasıdır. İthalat ise iktidar çözüm olarak görmesi sorunları sürekli kılıyor. Bakanlar 2023 et ve canlı hayvan ithalatı bitecek derken bu yıl hayvan ithalatı yeniden patladı. Buzağı ölümü ve hayvan hastalıkları da açığı artırıyor TÜİK’in mayıs ayı dış ticaret verilerine göre, yılın ilk beş ayında canlı hayvan ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 370 arttı” diye konuştu.