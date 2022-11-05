Kış lastiklerinin takılacağı tarih belli oldu

5nhaber'de yer alan bilgilere göre, kış aylarında havaların kötü gitmesinden dolayı birçok kişi arabasının konforu için kış lastiği takarak sürüşünü kolaylaştırmaktadır. Türkiye şartlarında zorunlu olan uygulamada ulaştırma ve altyapı bakanlığı ve karayolları trafik kanunu kapsamında yılın belli bir döneminde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye de 7 derece ve altında olan sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde takılması zorunlu hale gelen ve yaz lastiklerine oran ile daha iyi yol tutuş desteği sağlayan bu uygulama 1 Aralık 2022 ve 1 Nisan 2023 senesi içerisinde sona erecek. Trafik esnasında yapılan denetlemeler sırasında eğer kış lastiğiniz yoksa 776 TL para cezası ödemeniz gerekiyor.