Türkiye’de mühendisliği bırakıp Avrupa’da kurye olan kadının mutlu yaşamı gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de mühendisliği bırakıp Avrupa’da kurye olan kadının mutlu yaşamı gündem oldu
Türkiye'de endüstri mühendisliğini bırakıp, Hollanda'da kurye olan kadın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Türkiye’de vatandaşlar ekonomik krizi derinden hissederken, istedikleri hayatı yaşayamayan gençler Avrupa’ya gidebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bir kadın ise Türkiye’de mühendisliği bırakarak Avrupa’da kurye olarak nasıl mutlu yaşadığını anlattı.

Endüstri mühendisliğinden mezun olduğunu ve birçok iyi firmada çalıştığını söyleyen kullanıcı 6 aydır Hollanda'da kuryelik yaptığını belirtti.

Paylaşımı yapan kadın, Hollanda'da kuryelik yapmanın sevdiği yönlerini anlatırken, kimseye hesap vermeden çalıştığını söyledi. İşinin başında ise bir müdürünün olmadığını belirtti.

Kullanıcı, evinin konumundan dolayı işe giderken vakit kaybetmediğini de söylerken, çalışacağı günleri kendisi seçtiğini ve ona göre saat verildiğinden de bahsediyor.

Çalıştığı zamanlarda dahi kendisine vakit ayırabildiğini söyleyen kullanıcı, sosyal medya editlerini çalışma saatlerinde düzenlediğini söyledi.

Kullanıcının Avrupa’daki yaşamını paylaştığı videosu sosyal medyada gündem olurken, defalarca paylaşıldı.

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