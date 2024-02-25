Türkiye'de pazartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı 'Bu çok kötü bir durum' diyerek uyardı

Merve Elçi
Türkiye'de pazartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı 'Bu çok kötü bir durum' diyerek uyardı
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yeni haftada sıcaklıkların nasıl olacağını sosyal medyadan açıklayarak Türkiye'de şu anda etkisini gösteren bir hava olayına değindi. Şen, "Haftaya yağmur beklenmiyor, bu çok kötü bir durum" dedi.

Türkiye'de cumartesi ve pazar günü ciddi sıcakların etkili olmasının beklendiği belirtilirken, hafta sonu Afrika üzerinden gelen sıcak havalar ile sürüyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bu hafta havaların nasıl olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'de şu anda etkisini gösteren bir hava olayına ilişkin açıklamalarda bulunan Şen, "Haftaya da yağmur beklenmiyor, bu çok kötü bir durum" dedi.

"YAĞIŞ OLMASI GEREKEN BU AYLARDA BU DURUM İYİ DEĞİL"

Ülkemizde pazartesi günü başka herhangi bir hava olayının giriş yapmasının beklenmediğinin altını çizen Şen, kurak havaların süreceğini ifade etti. Ama bu mevsimde kar ya da soğuk havanın olması gerektiği detayı da 'kötü bir durum' olarak yorumlandı.

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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. İç kesimlerde gece ve sabah sis olacak. Doğuda çığ riski sürüyor. Yurdun büyük bölümünde kurak bir periyod geçiyor. Önümüzdeki hafta yağış yok gibi. Yağış olması gereken bu aylarda, bu durum iyi değil"

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