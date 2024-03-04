Meteorolojiden Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA
Meteorolojiden Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
Muğla ve Antalya için yarın çok şiddetli yağmur beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Muğla’da görülecek gök gürültülü sağanağın, ilin her yerinde etkili ve bazı bölgelerde çok şiddetli olacağını tahmin ediyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşım sorunları, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara yol açabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

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ANTALYA’YA DA YAĞMUR UYARISI

Antalya’da da yarın gök gürültülü sağanak görülecek. Yağış, il genelinde kuvvetli, doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Yağışın, batıda yarın akşam, doğuda ise çarşamba sabahı sona ereceği öngörülüyor.

Yağış nedeniyle, kıyılarda hortum riski de dahil olmak üzere, yukarıda sayılan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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