Meteoroloji 2 bölge için saat verip uyardı! Fırtına vuracak…

Kaynak: AA
Meteoroloji 2 bölge için saat verip uyardı! Fırtına vuracak…
Meteorolji Ege ve Akdeniz’in bazı bölgeleri fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege’deki rüzgarın, yarından itibaren sabahın erken saatlerinde güneyden 6 ila 8 arası (50-75 kilometre) fırtına şeklinde esmeye başlayacağını duyurdu. Fırtınanın, öğlen saatlerine kadar süreceği belirtildi.

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Batı Akdeniz’in batı kesimi ve Antalya Körfezi’nde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 6 ila 8 arası (50-75 kilometre) fırtına şeklinde esmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğleden sonra Batı Akdeniz’in batısında, akşam saatlerinden sonra da Antalya Körfezi’nde hafifleyeceği öngörülüyor. İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi’nde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi. Aydın’ın sahil kesimlerinde sağanağın çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kıyılarda hortum, ulaşımda aksama, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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