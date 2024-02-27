Meteoroloji 3 ili uyardı. Fırtına geliyor. Herkes tedbirli olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bildirdiğine göre, rüzgarın Hakkari’nin çevresinde, Şırnak’ın doğusunda ve Van’ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden güçlü bir şekilde, yüksek bölgelerde ise kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın gece saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.

Rüzgar ve fırtına sebebiyle olası ulaşım aksamaları, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar yığılmaları ve çığ riski gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve önlemli olunması tavsiye ediliyor.